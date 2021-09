Restam 20 jogos para o Grêmio fugir do Z-4 do Brasileirão

publicidade

O Grêmio tem mais 20 jogos para disputar na temporada. Após a eliminação na Copa do Brasil, para o Flamengo, quarta-feira, o que resta é evitar que o ano termine de forma catastrófica, já que o clube passou longe dos principais títulos em 2021. O único fato que o torcedor poderá comemorar em dezembro é a fuga do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Para um time que possui uma das maiores folhas salariais do país, é algo melancólico.

A equipe de Luiz Felipe Scolari precisa somar 26 dos 60 pontos que ainda disputará no Brasileirão, o que corresponde a um aproveitamento de 43,3%. A saída do Z-4 pela primeira vez na competição pode acontecer na rodada do final de semana. O problema é que o Grêmio terá de vencer um adversário que vem causando estragos, o Flamengo. E de novo no Maracanã. Além disso, precisa torcer por resultados paralelos.

O time carioca se tornou uma espécie de carrasco do Grêmio no histórico recente. Nos últimos dez jogos, foram oito derrotas e dois empates, com 23 gols sofridos e duas eliminações traumáticas (Libertadores de 2019 com goleada por 5 a 0, no Maracanã, e Copa do Brasil de 2021 com 6 a 0 no placar agregado).

Felipão vem conseguindo, aos poucos, melhorar o desempenho no Brasileiro. Ele comandou o Tricolor em dez jogos na competição nacional, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, aproveitamento de 56,6%, mais do que suficiente para escapar do rebaixamento. Se mantiver esse rendimento, conquista o objetivo da temporada.

Para o confronto de domingo, o treinador terá vários reforços. Gabriel Chapecó, Vanderson, Ruan, Rodrigues, Thiago Santos, Lucas Silva, Ferreira e Alisson, que não começaram a partida de quarta-feira, podem iniciar no final de semana. “Nós temos um projeto para o jogo de domingo. Estamos com possibilidade de montar uma boa equipe, e sabedores de como o Flamengo se posiciona em campo. Podemos ter um jogo melhor do que foi hoje (quarta-feira)”, destacou Luiz Felipe Scolari.

O atacante Douglas Costa, que já faz trabalhos físicos no CT Luiz Carvalho e está em fase final de recuperação de um problema muscular na coxa, está descartado para o jogo de domingo no Rio de Janeiro. “Não existe nenhuma chance, ele ainda não tem condições de atuar”, confirmou Felipão.