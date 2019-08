Restam apenas cadeiras Gold e Camarotes para jogo com Palmeiras

publicidade

A projeção da Arena é que 46 mil torcedores estejam presentes na primeira partida das quartas de final da Libertadores entre Grêmio e Palmeiras na noite desta terça-feira. Até o fim da manhã haviam sido vendidos 20.131 bilhetes e só restavam ingressos para cadeiras Golds e camarotes.

Para o jogo contra os paulistas, as Golds custam entre R$ 210, para o torcedor em geral, e R$ 147, para o sócio da categoria Diamante. Já os camarotes compartilhados custam R$ 260 por pessoa. No setor, não há desconto para a meia-entrada.

No domingo, o presidente Romildo Bolzan Jr divulgou um vídeo agradecendo a “aliança” da equipe com a torcida na partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira, e convocou os torcedores para o primeiro jogo contra o Palmeiras. Mais uma vez, o Bolzan pediu uma unidade de todos os gremistas para que o clube seja mais forte na difícil decisão contra os paulistas.

“Teremos outro embate, terça-feira, contra o Palmeiras. Aqui vai uma convocação, (precisamos) ter a mesma unidade, a mesma manifestação, a mesma solidariedade aos jogadores, a comissão técnica e a todos do Grêmio para que possamos ter uma frente única contra o Palmeiras e encaminharmos uma vantagem. E esse desejo de todo gremista. Não passa apenas pelo futebol no campo, mas por todos nós. Em especial, a manifestação da torcida”, disse o presidente.

Convoco a todos para fazermos a diferença! pic.twitter.com/kPZwcht5v6 — Romildo Bolzan (@romildogremio) August 18, 2019

O Grêmio encerra a preparação para o jogo com um treino, a partir das 15h, no CT presidente Luiz Carvalho. Na primeira parte, Renato Portaluppi mostrará vídeos do adversário e, na sequência, fará uma atividade fechada para a imprensa. O grupo está concentrado desde domingo de tarde.