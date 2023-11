Retomada do Grêmio tem confronto direto com o Atlético-MG

publicidade

O acesso complicado ao CT Luiz Carvalho em função dos alagamentos provocados pela cheia do Guaíba foi uma das dificuldades encontradas pelos jogadores do Grêmio, na reapresentação. O outro foi o calor perto dos 35 graus registrado ontem na Capital no horário da atividade de quase duas horas de duração. O último esforço tem uma razão simples: garantir vaga direta na Copa Libertadores e brigar pelo topo da tabela nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro.

Renato Portaluppi terá problemas para montar o setor defensivo do time no domingo, em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, adversário direto com 57 pontos. Uma vitória mineira coloca o time de Felipão na frente do Tricolor que tem 59. Sem poder contar com Geromel, machucado e Bruno Alves, suspenso, a indefinição está no parceiro de Kannemann.

A tendência é pelo aproveitamento de Bruno Uvini. Porém, Rodrigo Ely está na fase final de recuperação e pode ser alternativa, até se o técnico quiser retomar o esquema com três zagueiros e assim reforçar a zaga dando maior liberdade para os laterais Reinaldo e João Pedro. Outro nome que Renato deseja contar é Pepê. O volante ficou treinando durante a Data Fifa para acelerar a recuperação e melhorar o condicionamento. Sem poder contar com Villasanti, suspenso, o volante seria opção de experiência ao meio-campo.

Suárez, Carballo e Villasanti são aguardados hoje depois de servirem as seleções do Uruguai e do Paraguai pelas Eliminatórias da Copa. Nos Estados Unidos, Chris Henderson, diretor do Inter Miami comentou sobre a ida do atacante para lá: “Nós não queremos comentar sobre um jogador que não está no nosso elenco. É outro grande jogador que sempre foi ligado ao nosso time e é ótimo ter jogadores ao redor do mundo conectados e querendo vir para cá”.

