Reunião nesta quinta deve avaliar permanência de Renato no Grêmio

publicidade

*Com informações de Hiltor Mombach e Rafael Pfeiffer

Pela forma como ocorreu, a elimininação na fase preliminar da Libertadores para o Independiente del Valle pode provocar mudanças no Grêmio. A direção marcou uma reunião, nesta quinta-feira, para debater a permanência do técnico Renato Portaluppi, que está no comando do Tricolor desde 2016. O encontro deve ser de pressão no presidente Romildo Bolzan Júnior, que ainda mantém o respaldo ao comandante.

Em contato com o repórter Rafael Pfeiffer, o vice-presidente Cláudio Oderich não descartou uma troca no comando. Do encontro, devem participar todos os membros do Conselho de Gestão e o presidente Romildo. Segundo apurou o colunista do Correio do Povo, Hiltor Mombach, a tendência ainda é de manutenção da comissão técnica.

Infectado com a Covid-19 e em recuperação, o treinador está cumprindo o período de isolamento e não participou das duas partidas contra os equatorianos. No final da última temporada, renovou seu vínculo com o Grêmio até o final de 2021.

Veja Também