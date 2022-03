Roger admite má atuação tática e técnica do Grêmio em derrota no Gre-Nal

publicidade

Após o Grêmio ser amplamente dominado pelo Inter e perder o clássico 435 por 1 a 0 no estádio Beira-Rio, o técnico Roger Machado reconheceu a inferioridade do seu time na partida, o desencaixe tático e projetou mais trabalho para a equipe evoluir nas próximos jogos da temporada. "Tivemos um primeiro tempo de bastante controle do Inter. Gol nos acréscimos, mas poderia ter saído antes. Teve capacidade de controlar tecnicamente e fechar o centro do campo. Nós sabíamos que eles teriam jogadores ampliando os lados e as beiradas. Não conseguimos fazer nenhuma variável e ficamos expostos ao controle do Inter", pontuou o comandante na noite desta quarta-feira em entrevista coletiva.

Ainda sobre a má atuação, Roger defendeu uma melhora no segundo tempo. Em sua avaliação, insuficiente. "No segundo, fortalecemos o meio de campo, equilibramos, mas não foi o suficiente para conseguir o gol de empate".

A forma como seu time se portou não lhe agradou em nada. Especialmente nas questões táticas e individuais. "O que me preocupou foi a postura tática que não conseguimos realizar. Também não conseguimos o aspecto tático e individual. Não conseguimos acertar uma sequência de três ou quatro passes, em alguns momentos, quando pressionamos um pouco mais alto, conseguimos algum constrangimento. Entretanto, na sequência devolvemos a bola".

O mental da equipe também foi citado pelo treinador como algo a ser trabalhado. "Tenho que usar as peças que tenho, melhorar a autoestima deles. Todos reconheceram que ficamos devendo agora no vestiário. Temos de fazer isso da melhor forma possível para os próximos jogos. Temos jogos decisivos", reiterou.

Veja Também

Roger reconhece necessidade de reforços

O comandante gremista referendou a necessidade de reforços para o elenco encorpar. Conforme ele, a direção e a comissão técnica sabem do que precisam no mercado.

"Mercado muito restrito, mas sabemos do que precisamos. Para esse momento, não há a possibilidade de contratar. Quando o Elias saiu, entrou o Wesley. Foi a primeira vez que ele concentrou com a gente. Em alguns momentos, me perguntam sobre os jovens. Eu tenho uma responsabilidade grande com o Grêmio e também com os atletas. Quero que eles tenham uma característica sustentável. O torcedor não precisa ter a paciência com eles", finalizou.