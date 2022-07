Roger cita ambiente interno e não garante Lucas Leiva como titular do Grêmio

publicidade

A decisão do técnico Roger Machado de começar com o volante Lucas Leiva no banco, na tarde deste sábado, na vitória diante da Ponte Preta, poderá se repetir nas próximas rodadas. Após o triunfo, o treinador enalteceu a capacidade do camisa 15, mas reiterou a necessidade de entrosar os novos jogadores com o elenco e justificou sua opção, questionada por torcedores na Arena. No anúncio da escalação, os nomes do meia Campaz e do comandante receberam algumas vaias.

"Tem o ritmo dos jogadores, que, no caso do Lucas, estava há quase 3 meses sem jogar. É entrosamento dos jogadores. Enquanto os jogadores não estão aptos para jogar, você não entrosa jogadores", disse ao explicar os motivos que o levaram a optar começar com o meio Campaz, Villasanti e Bitello. O paraguaio participou dos dois gols e teve boa atuação.

Além disso, em sua avaliação, era preciso controlar o ambiente interno que, segundo o técnico, inflou a torcida, e a gestão do vestiário. "Tinha o dever de permitir que os 11 que nos trouxeram até os últimos jogos, dar a oportunidade para eles defenderem as suas posições dentro de campo. A partir de agora, é o treino", resumiu.

Conforme Roger, outro ponto a ser analisado é o de cada partida. Para ele, as estratégias podem ser analisadas jogo a jogo. "Em casa soltamos mais. De repente, fora de casa, jogar com um meio mais pesado, fechado", sintetizou.

O triunfo deste sábado colocou o Tricolor na vice-liderança, com 36 pontos, oito a mais que o Sampaio Correa e o Tombense, que tem um jogo a menos. Na próxima rodada, o adversário será a Chapecoense, na terça-feira, às 18h30min, em Santa Catarina.

