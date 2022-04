Roger exalta parceria dos atletas do Grêmio na mudança de estilo: "Compraram a ideia"

publicidade

Campeão pela primeira vez como técnico do Grêmio, Roger Machado, atribuiu a melhora da equipe e a conquista do Gauchão 2022 aos atletas gremistas e aos trabalhos do dia a dia. Ao longo da coletiva, os jogadores invadiram a sala de imprensa para dar o tradicional "banho de gelo" no treinador campeão.

Jogadores do Grêmio “invadem” coletiva de técnico Roger Machado para o tradicional “banho” no técnico campeão: pic.twitter.com/LoNIbXwNLX — GrêmioCP (@GremioCP) April 2, 2022

"São menos de 50 dias de trabalho. Mexer em uma estrutura que, querendo ou não, estava dando resultado, bagunça o time em um primeiro momento. Então, era necessário ter paciência, e os atletas compraram a ideia e foram parceiros", avaliou em entrevista coletiva. “Na medida que achamos uma estrutura, podemos colocar o time mais para frente e mudar o estilo de jogo", acrescentou.

De acordo com ele, a primeira preocupação foi ajustar defensivamente para assim ampliar as opções ofensivas. "O que está sendo proposto não acontece do dia para noite, é algo que está sendo construído. Foi importante ter algumas alterações e consolidar uma estrutura sólida defensiva".

Na vitória por 2 a 1 contra o Ypiranga, na Arena, neste sábado, o comandante fez questão de enaltecer a capacidade tática e técnica do rival. "Mais do que a conquista, a consistência do nosso jogo foi colocava a prova. Não tenho dúvidas que o Ypiranga brigará para subir para a Serie B. Talvez, estejam em nível de organização e de saber como querem atuar até a frente de nós", sintetizou.

O treinador elogiou - e muito - a atuação dos jovens na conquista do título. Elias e Bitello estavam entre os titulares e o meia Gabriel Silva entrou com frequência na campanha. "Quis fazer com que eles entrassem em campo e não carregassem o peso do momento do clube. Para isso que servem os jogadores mais velhos. Tiveram tranquilidade para fazer o que era esperado e ampliaram minhas opções", sintetizou. O Grêmio volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 16h30min. A partida é válida pela primeira rodada da Série B.

