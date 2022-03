Roger volta a pedir reforços no Grêmio: "Jovens devem ser esperança, não solução"

publicidade

Mais uma vez, o técnico Roger Machado chamou a atenção para a necessidade de reforços no elenco do Grêmio. Na tarde deste sábado, o time voltou a jogar pouco e só empatou com o Novo Hamburgo em 1 a 1 no Estádio do Vale. O resultado adiou a classificação às semifinais do Gauchão.

Ele citou que quer um time competitivo, e que segue observando e identificando, com comissão técnica e direção, as necessidades para qualificar o grupo em qualidade e quantidade. "Temos muitos bons jovens, mas eles devem ser a esperança, não a solução. O ano é muito longo", avaliou.

O treinador comemorou o ponto conquistado graças ao empate no fim do jogo. E considerou o resultado "melhor que a atuação", já que, mais uma vez, o desempenho do time não foi o ideal. "Nos leva para o clássico em uma situação boa", resumiu, projetando o Gre-Nal do meio de semana.

Roger também isentou o contestado Thiago Santos. Mais uma vez, o volante não conseguiu apresentar uma boa atuação, errando botes, passes e deixando espaço na marcação. Apesar disso, o treinador vê virtudes no jogador. "Ele já foi meu atleta no Palmeiras. Tem bom passe médio. Claro que outros jogadores agregam diferentes características, mas nesse momento pode ser uma alternativa. Todos querem ajudar", afirmou.

Agora, o Grêmio volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Inter no clássico Gre-Nal 435, às 21h. A partida é jogo atrasado válido pela 9ª rodada do Gauchão, já que foi adiado após torcedores do Inter arremessarem pedras contra o ônibus gremista.