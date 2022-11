Roman deseja sucesso a Guerra e espera pela pacificação no Grêmio

publicidade

Odorico Roman, candidato derrotado nas eleições do Grêmio deste sábado, falou sobre o resultado e disse que deseja sucesso a Alberto Guerra, novo presidente do Tricolor. O líder da chapa 1 comentou que espera pela pacificação do clube, mas colocou que a há dois fatores importantes para que isso se concretize. "A pacificação depende de vontade política dos entes e de resultados de campo. A gente sabe que quando isso não acontece, as coisas não funcionam", disse em entrevista na Arena.

Roman ainda se colocou à disposição dos novos dirigentes do Grêmio para uma eventual contribuição no futuro. "Ele tem acesso ao nosso plano de gestão. Se o Guerra entender que eu posso contribuir com alguma coisa, não terá problema nenhum. A gente sabe que cada um tem as suas ideias, mas eu estarei aqui para ajudar como um gremista", ponderou.

Ao falar sobre a necessidade ou não de mudança no clube depois dois anos ruins na gestão de Romildo Bolzan, Odorico Roman comentou que a continuidade pode ser algo relativo dentro de um time de futebol. "Muitas vezes as pessoas que estão em uma administração que deixou de ser boa podem continuar, mas com uma nova diretriz, uma orientação diferente, até as coisas voltarem a funcionar", argumentou.

Alberto Guerra foi eleito com 8.624 (57,90%) votos no final da tarde deste sábado. Odorico Roman recebeu 6.181 (41,50%). Noventa pessoas (0,6%) optaram por votar em branco.

