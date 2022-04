Romildo admite possibilidade do Grêmio fazer contratações no meio do ano: "Equilíbrio do plantel"

publicidade

O presidente Romildo Bolzan Júnior abriu a possibilidade do Grêmio fazer contratações para o meio do ano. A próxima janela de transferências abre no dia 18 de julho e vai até 15 de agosto. Segundo o mandatário do clube, um ou outro jogador pode chegar para equilibrar o plantel de Roger Machado.

"O que tem pela frente são situações que o Grêmio tem no meio do ano. Equilíbrio do plantel, buscar mais um jogador ou outro. Isso pode acontecer", revelou o dirigente em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira.

Até o momento, o Tricolor já contratou nove jogadores: os laterais Orejuela, Edilson, Rodrigo Ferreira e Nicolas, o zagueiro Bruno Alves, o meio-campista Benítez e os atacantes Gabriel Teixeira, Janderson e Elkeson.

Desses reforços, Rodrigo Ferreira e Elkeson ainda não estrearam com a camisa gremista. Por outro lado, Orejuela já deixou o Grêmio, após não fazer um bom Campeonato Gaúcho. O lateral-direito colombiano foi repassado pelo São Paulo, clube detentor do atleta, ao Athletico-PR.

Veja Também