Romildo comemora acesso do Grêmio para a Série A: "Estou aliviado e muito emocionado"

publicidade

Bastante emocionado, o presidente Romildo Bolzan comemorou o acesso do Grêmio para a Série A no gramado dos Aflitos. Em entrevista para a imprensa, o mandatário gremista disse estar aliviado com o retorno do Tricolor e aproveitou para pedir desculpas ao torcedores pelos erros cometidos na sua gestão.

"Muito satisfeito em reviver! Quero ser lembrado pelos meus erros, mas principalmente pelos meus acertos. Peço desculpas, mas os acertos também aconteceram. Estou aliviado e muito emocionado!", disse.

Além de Romildo, outros personagens do clube também falaram. Foi o caso do capitão Geromel, que enalteceu a conquista do acesso nos Aflitos, estádio que tem um capítulo importante na história do clube. "Este estádio representa muito para todos nós gremistas. Muito feliz por ter conquistado o acesso aqui", disse.

Presente na Batalha dos Aflitos em 2005, Lucas Leiva marcou o segundo gol na vitória tricolor por 3 a 0 neste domingo. O volante disse estar feliz em poder ajudar o clube outra vez. "Só tenho a agradecer. Estou vivendo um sonho podendo ajudar o Grêmio de novo. Estou muito feliz em saber que ainda posso contribuir."

Veja Também