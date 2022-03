Romildo comemora reação emocional do Grêmio após derrota no Gre-Nal

publicidade

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., comemorou a reação emocional do Grêmio após a derrota no clássico Gre-Nal da quarta-feira. Depois de não jogar bem contra o rival, teve boa atuação diante do Ypiranga e venceu pelo placar de 2 a 0, na noite deste sábado, na Arena.

Na avaliação do presidente, o Grêmio deu boa resposta e conseguiu se impor física e tecnicamente diante do Ypiranga. "Mais do que isso, mostrou reação emocional. Uma postura diferente. Isso foi o mais importante que aconteceu", comemorou.

O treinador também citou a necessidade de buscar algo diferente nos confrontos de semifinal, contra o Inter. No meio da semana, após a derrota, Romildo chegou a afirmar que foi o "pior Gre-Nal" que viu. "Não será o mesmo Grêmio. Será uma postura completamente diferente. Mais competitivo e aguerrido. Vamos apresentar outra postura", assegurou.

Agora, o Grêmio se prepara para o confronto da semifinal, contra o Inter. O primeiro jogo acontece no sábado, no Beira-Rio. O jogo da volta será na quarta-feira, na Arena. Os horários dos confrontos ainda serão confirmados.

