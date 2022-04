Romildo elogia trabalho e impacto imediato de Roger no Grêmio: "Time mais seguro"

publicidade

O presidente Romildo Bolzan Jr foi cauteloso ao avaliar o cenário do Grêmio para a sequência da temporada mesmo após o título contra o Ypiranga, após a vitória por 2 a 1 na Arena, neste sábado. Disse que espera evolução do time para a Série B e elogiou Roger Machado.

O presidente destacou a importância da conquista, mas disse que o clube trabalha para se reforçar. E que, vendo isso, ainda há margem para evolução. “Sabemos que podemos melhorar. O Grêmio não é um time pronto. Está em processo de construção”, afirmou.

Ele citou a capacidade de evolução e, também, elogiou o técnico Roger Machado. Disse que, a partir da chegada do novo comandante, a equipe mudou de postura e ganhou solidez. “O Grêmio é um time mais seguro. Ele ajustou algumas questões, especialmente defensivas, e que com certeza ele irá aperfeiçoar ao longo do trabalho, destacou.

Romildo reconheceu os erros do ano passado, ao dizer que a avaliação era de um time competitivo para a temporada. Mas que, agora o caminho será outro. “Esse ano estamos no caminho certo”, projetou. O Grêmio volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 16h30min. A partida é válida pela primeira rodada da Série B.

Veja Também