Romildo exalta "reconstrução" no Grêmio: "Início de um novo ciclo"

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., comemorou o título do Grêmio no Gauchão. O tetracampeonato foi confirmado após o empate em 1 a 1 diante do Inter, no Gre-Nal da Arena.

Em sua fala, antes da entrevista do técnico Tiago Nunes, Romildo destacou a manutenção da hegemonia do Grêmio no futebol gaúcho. O Tricolor conquistou um tetracampeonato em sequência, algo que não ocorria desde os anos 90.

Ele destacou, ainda, o momento de "transição" vivido pelo clube. Recentemente, o Tricolor conviveu com a saída de Renato Portaluppi após quase cinco anos, desde 2016, e viu a chegada de uma nova comissão técnica. "Estamos reconstruindo, criando um novo ciclo. Acima de tudo, queremos que continue vitorioso, algo que aconteceu neste momento", destacou.

Após o tetracampeonato estadual, o Grêmio volta a campo na quinta-feira, para enfrentar o La Equidad, fora de casa, às 21h30min, para cumprir tabela pela Sul-Americana. No domingo, às 16h, enfrenta o Ceará, no Castelão, na estreia do Brasileirão.