Romildo nega desentendimento entre Jean Pyerre e comissão técnica do Grêmio

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., negou qualquer tipo de desentendimento entre o meia Jean Pyerre e a comissão técnica do Grêmio. De acordo com ele, "não há nada de anormal" no vestiário do clube, que briga contra o rebaixamento no Brasileirão.

Questionado sobre o problema, em entrevista à Rádio Guaíba, disse "desconhecer" a situação, e que cobranças e reações são normais no ambiente do futebol. "Quem se sentir injustiçado pode reagir. Eu não sei de nada mas, se existir, é uma situação que pode se resolver".

O meia Jean Pyerre teria discutido com Paulo Turra, auxiliar de Luiz Felipe Scolari, durante a partida contra o São Paulo. Cobrado por atitude dentro de campo, o jogador teria desdenhado da comissão técnica, postura que teria irritado o clube.

Ainda assim, as más atuações em sequência devem fazer com que Jean Pyerre seja sacado do time. Ele deve ficar no banco de reservas, e o meio deve ter Thiago Santos, Maicon e o estreante Villasanti.

Romildo também garantiu que não há "nada de anormal" no vestiário, e que todos os jogadores, sejam mais novos ou mais antigos no clube, estão focados em reconstruir o aspecto técnico. "A reunião mais recente mostrou isso. Comprometimento para que juntos possamos sair dessa situação", garantiu.

Com Jean Pyerre no banco de reservas, nesta quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal. O Tricolor precisa vencer para se aproximar do time mato-grossense, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 17 pontos.

