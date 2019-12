Romildo promete Grêmio forte em 2020 e manutenção da estratégia de prioridades de competições

publicidade

Na metade de novembro, o técnico Renato Portaluppi foi questionado sobre a possibilidade do Grêmio “apertar o cinto” nas contratações e chegou a condicionar a sua permanência a manutenção de uma equipe forte para 2020. Após a goleada sobre o São Paulo, o presidente Romildo Bolzan Júnior garantiu que o Tricolor entrará em todas as competições da próxima temporada como nos últimos anos.

“O Grêmio terá um time forte na próxima temporada. Temos quatro situações do ponto de vista de administração que estamos trabalhando fortemente. (…) Quem vai ficar ou quem não vai ficar, é impossível falar agora. Estamos trabalhando com conjunturas que ainda tem que acontecer. O que importa é que vamos entrar todas as competições em condições de disputar. Ganhar é uma consequência, mas disputar faz parte do nosso posicionamento como clube clube”, afirmou Romildo.

Bolzan ainda defendeu a manutenção da estratégia utilizada nos últimos anos de privilegiar a "próxima competição que exige uma definição". Desta forma, o Grêmio, com o presidente e com Renato Portaluppi, conquistou o tricampeonato da Libertadores, em 2017, chegou as semifinais da Libertadores e Copa do Brasil e ainda conquistou os últimos dois estaduais.

Na coletiva, o presidente expôs os quatro temas que o clube irá priorizar na próxima temporada, sem deixar claro se eles foram citados na ordem de importância.

“O primeiro deles é patrimonial. Estamos com obras importantes em Eldorado (do Sul), que é uma visão estratégia importante, que é reforçar a estrutura da base. A segunda, temos um projeto de lei na Assembleia para trocar a área do Cristal para uma área aqui (na região da Arena). Isso significa dizer que estamos com o projeto praticamente encaminhado da Cidade do Grêmio, que visa trazer as escolinhas para cá. O terceiro é a questão da Arena. Se conseguirmos, seremos o clube que terá o maior patrimônio da América do Sul, se não for o maior. A quarta projeção é manter o futebol muito forte”, declarou.

O Grêmio volta aos trabalhos a partir das 15h desta segunda-feira. Mesmo classificado para a fase de grupos da Libertadores, o técnico Renato Portaluppi promete manter o time concentrado em vitórias para não interferir tecnicamente na reta final do Brasileirão. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, na quinta-feira, às 19h15min, na Arena.