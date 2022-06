Romildo revela desejo de mudar horário de Grêmio x Novorizontino e convoca torcida

publicidade

Depois do empate por 0 a 0 contra o Vasco no ambiente de pressão em São Januário, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, fez uma breve manifestação convocando a torcida gremista para ir na Arena, na próxima terça-feira, no duelo contra o Novorizontino, previamente marcado para às 21h30min. “O que nós precisamos é o comparecimento em massa do torcedor no estádio. É isso que eu peço", resumiu. O mandatário revelou que levará a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o desejo de alterar o horário do confronto.

A convocação da torcida, conforme Romildo, se impõe devido a postura da equipe em campo no resultado de quinta-feira, que superou as adversaridades para voltar com um ponto para Porto Alegre. O clube entrou pressionado depois de sequência de partidas ruins e o técnico Roger Machado balançava no cargo. “Tratemos esse jogo de hoje como uma virada de chave. O importante é que todos nós sintonizemos o que o Grêmio precisa, com clube e torcedor”, avaliou.

A visão do presidente foi antecipada pelo vice de futebol, Denis Abrahão, que referendou os elogios a entrega do time no campo. "Hoje, aqui, um espetáculo maravilhoso da torcida do Vasco, casada com o clube, incentivando do primeiro ao último minuto e é isso que nós esperamos do torcedor do Grêmio. Acho que hoje conseguimos resgatar nosso torcedor", resumiu.

