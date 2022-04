Sem Diego Souza, Elias deve ser mantido no comando de ataque do Grêmio para a estreia na Série B

publicidade

O grupo de jogadores do Grêmio voltou a treinar na tarde desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho. O centroavante Diego Souza apenas correu ao redor do gramado e não deve ficar à disposição para a estreia na Série B do Brasileirão contra a Ponte Preta no sábado, às 16h, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O atacante tem tido algumas pequenas lesões musculares no início deste temporada. O planejamento do departamento médico gremista é liberar o centroavante apenas quando ele estiver 100% recuperado. Sendo assim, é pouco provável que o centroavante esteja em campo contra a Macaca.

Sem o camisa 29, Elias é o substituto natural. O camisa 18 foi a opção escolhida por Roger Machado para ser o titular na decisão do Gauchão contra o Ypiranga, na Arena. A partida terminou com vitória do Grêmio por 2 a 1 e pentacampeonato gaúcho conquistado.

Ricardinho, que recém retornou de empréstimo do Marítimo, de Portugal, também é opção para o comando de ataque gremista. O jogador foi reintegrado ao elenco e vem participando das atividades no CT Luiz Carvalho.

