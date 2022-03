Sem Diego Souza, Grêmio treina com Elias como opção no ataque

publicidade

O Grêmio realizou mais um treinamento na tarde desta quarta-feira (30), no CT Luiz Carvalho, visando a final do Campeonato Gaúcho diante do Ypiranga, no sábado (2), às 16h30, na Arena. Sem Diego Souza, que está com um edema na coxa esquerda, o técnico Roger Machado tem Elias como opção no comando de ataque.

Com a opção do camisa 18 como centroavante, consequentemente, Ferreira, que retorna de suspensão, pode entrar pela ponta esquerda. Sendo assim, a escalação gremista fica da seguinte forma: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz e Ferreira; Elias.

A atividade desta tarde contou com os retornos de Geromel, Bruno Alves e Diego Churín, que haviam ficado em atividades de recuperação física na última terça-feira (29). Diego Souza, que se recupera de edema na coxa, ficou no vestiário e será reavaliado diariamente pelo departamento médico.

O Grêmio volta a trabalhar na tarde desta quinta-feira (31), no penúltimo treino antes da decisão contra o Ypiranga. Um empate na Arena garante o pentacampeonato gaúcho para o Tricolor.

