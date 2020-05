Sem partidas oficiais, Grêmio apresenta novos uniformes em treinamento

publicidade

Sem partidas oficiais no Brasil e no continente devido a pandemia do novo coronavírus, o Grêmio e a Umbro optaram por fazer uma ação de marketing com os uniformes da temporada 2020 durante o treino da manhã desta quinta-feira no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. Segundo o clube, na primeira semana de comercialização as vendas do novo modelo quadruplicaram em relação ao lançamento do ano anterior.

"Uma satisfação vestir a camisa do Grêmio, ainda essa nova que ficou muito bonita e finalizar o treino com ela. Não é a mesma coisa que entrar em campo em dia de jogo oficial, mas já dá para matar um pouco da saudade, colocando o meião, o calção e a camisa", disse o lateral Caio Henrique.

Caio Henrique aprovou os novos modelos fabricados pela Umbro para o Grêmio - Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação / CP

O lançamento oficial ocorreu no dia 14 nas redes sociais e teve venda exclusiva pelo site das lojas do Grêmio. A primeira vez que a camisa foi vestida pelos jogadores ocorreu nesta quinta-feira. “É uma maneira de mostrar aos jogadores, mas principalmente à torcida a performance dela em campo. É uma pré-visualização da camisa antes do retorno dos jogos", ressaltou o diretor executivo de marketing, Beto Carvalho.

Assim que os jogadores dos grupos A, B e C chegaram ao CT receberam o uniforme e utilizaram a estrutura montada ao lado do campo para trocar o uniforme. Para evitar contato entre os atletas, o espaço foi usado individualmente.

O trabalho foi técnico com exercícios divididos em quatro estações: condução de bola, finalização, deslocamento lateral e passe. À tarde, a segunda parte do elenco realiza a mesma atividade.

Goleiros do Grêmio também utilizaram os modelos para a temporada 2020 - Foto: Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação / CP

• Confira outras fotos do treino do Grêmio