Sem Suárez, Grêmio vence Lajeadense por 3 a 0 em jogo-treino

Sem jogos durante a semana, o Grêmio começou nesta terça-feira a preparação para o Campeonato Brasileiro. O grupo foi dividido em dois: os que participaram da vitória contra o Coritiba no último domingo, e o restante dos reservas que não atuam. Suárez não participou da atividades dentro de campo e permaneceu realizando trabalhos físicos na academia do CT Luiz Carvalho. Os reservas fizeram um jogo-treino contra a equipe do Lajeadense. O time suplente venceu a partida por 3 a 0.

Já os atletas que atuaram diante da equipe paranaense foram orientados pelo preparador Reverson Pimentel em um treinamento físico e seguiram a rotina de treinos técnicos, junto ao auxiliar Marcelo Salles. As atividades tiveram foco na rápida troca de passes e finalização em pequenas goleiras. Depois, na parte tática, foi realizado um duelo de oito contra oito em campo reduzido.

O próximo confronto do Grêmio no Campeonato Brasileiro é contra o Bahia, às 18h30 no estádio da Fonte Nova. O Tricolor é o segundo colocado na tabela com 23 pontos, sete a menos que o líder Botafogo.

