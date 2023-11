Suárez atropela o Botafogo, Grêmio vira por 4 a 3 e iguala pontuação do líder

publicidade

Mágico, Luis Suárez pegou o Grêmio pela mão e levou de vez para a disputa do título do Brasileirão. Com hat-trick do Pistolero, o Tricolor venceu de virada o Botafogo por 4 a 3, na noite desta quinta-feira em São Januário, e igualou a pontuação dos líderes na tabela.

A quinta vitória consecutiva leva o time de Renato Portaluppi para a segunda colocação aos 59 pontos, junto de Botafogo e Palmeiras. Os cariocas, que tem um jogo a menos, ficam na frente pelo saldo de gols.

O jogo foi eletrizante desde o primeiro minuto. Diego Costa abriu o placar aos 5 e Galdino igualou na sequência. Júnior Santos garantiu vantagem dos mandantes antes do intervalo. No segundo tempo, Suárez foi mágico e mostrou as razões de ser Suárez. Marlon Freitas marcou com um minuto e montou o 3 a 1 que parecia definitivo.

Então, o centroavante gremista começou seu recital. Rapidamente, com três gols em 25 minutos, o camisa 9 virou o jogo para 4 a 3 e deu as amostras do que é a "Zona Suárez".

Na próxima rodada, o time gremista pode assumir a liderança caso os resultados paralelos ajudem. O rival será o Corinthians, na Arena, domingo.

Erros cruciais

Apesar da crise, o Botafogo aproveitou o apoio da sua torcida que lotou as arquibancadas para empurrar os líderes. Neste embalo, os cariocas encontraram um Grêmio recuado com Ronald no lugar de Bruno Uvini como volante na formação do 4-3-3. Em erro de Reinaldo, Diego Costa aproveitou cruzamento do lateral Hugo e soltou uma bomba rasteira para o fundo das redes aos 5 minutos.

A resposta gremista chegou rápido. Em lindo passe de Carballo, Galdino saiu cara a cara com o goleiro Lucas Perri e bateu rasteiro para igualar o marcador. Mais uma vez na igualdade, o Tricolor recuou excessivamente e o Botafogo se soltou. Marlon Freitas lançou Diego Costa na entrada da área. Ele bateu forte, Grando espalmou e Júnior Santos entrou livre para empurrar para o gol vazio aos 28.

A ansiedade era nítida em ambos os times. O Botafogo errava lances simples e o Grêmio tinha dificuldades para encaixar seus ataques. O Tricolor levava perigo quando acertava passes pelo meio de campo. Besozzi dominou dentro da área, fintou a marcação e bateu para Perri colocar pela linha de fundo. O argentino pediu pênalti por toque no braço do lateral Di Plácido. Suárez, livre, ficou na bronca com o companheiro que não tocou.

Por um detalhe, o Grêmio não empatou. Carballo se antecipou em escanteio, Perri espalmou e na sobra Bruno Alves ia colocar a bola na rede, mas o goleiro se recuperou e tirou.

Simplesmente Suárez

Renato voltou com Ferreira e Cristaldo nas vagas de Besozzi e Carballo. No primeiro lance de Cristaldo, o argentino errou toque simples no meio de campo e entregou contragolpe. Na velocidade, Di Plácido foi na linha de fundo e cruzou para Marlon Freitas finalizar sem chances para Grando. Se Cristaldo impactou mal, Ferreira foi bem. Aos 5, ele fintou dois marcadores, chutou desviado e a bola sobrou para Suárez. O uruguaio driblou o zagueiro e descontou em chute colocado de canhota. Ali, começava a noite de gala do atacante.

Em mais uma combinação, Ferreira deu lindo passe para Suárez bater colocado e igualar o placar antes dos 8 minutos do segundo tempo. O uruguaio estava determinado a mostrar as razões de ser um jogador de Copa do Mundo. Aí ele fez tudo! Pediu a bola, combinou tabela com Villasanti e saiu cara a cara com Perri mais uma vez e só deslocou. Hat trick de gala para o artilheiro.

Aos 30, Renato optou por Galdino no lugar de Nathan Fernandes para ampliar as chances de contragolpe. O jovem quase marcou um gol de placa aos 38. Ele deu lençol no zagueiro e arriscou raspando o gol de Perri. Suárez foi substituído por João Pedro Galvão na reta final para aumentar a capacidade defensiva do Tricolor. Aos gritos de vergonha, vergonha e vergonha da torcida do Botafogo, o Grêmio segurou o resultado e entrou de vez na luta pelo título do Brasileirão.

Brasileirão 2023 - 33ª rodada

Botafogo 3

Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo (Marçal), Marlon Freitas, Tchê Tchê, Danilo Barbosa (Eduardo), Júnior Santos (Luis Henrique), Victor Sá (Carlos Alberto), Diego Costa. Técnico: Lúcio Flávio.

Grêmio 4

Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Carballo (Cristaldo), Ronald (Gustavo Martins); Galdino (Nathan Fernandes), Besozzi (Ferreira) e Suárez (João Pedro Galvão). Técnico: Renato Portaluppi.

Gols: Diego Costa (05min/1°T) Júnior Santos (28min/1°T) Galdino (09min/1°T) Marlon Freitas (01min/2°T) Suárez (05min/2°T, 08min/2°T / 23min/2°T)

Cartões amarelos: Carballo (Grêmio)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Local: São Januário, Rio de Janeiro.

Data e hora: 09 de novembro de 2023, Quinta-feira, às 20h.