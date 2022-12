Suárez concorda em abrir negociações para ser reforço do Grêmio

publicidade

A tão esperada resposta veio. Luís Suárez entrou em contato com a direção do Grêmio e concordou em abrir negociações para encaminhar a sua chegada à Arena. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo repórter da Rádio Guaíba Rafael Pfeiffer.

Depois de um contato inicial, a direção gremista aguardava para hoje uma resposta do centroavante uruguaio para iniciar as tratativas de forma efetiva. Ainda que nada esteja oficialmente no papel, o Tricolor se aproximou mais do atacante que esteve na Copa do Mundo do Catar.

Conforme o colunista do Correio do Povo Hiltor Mombach, as cifras que o Grêmio estaria disposto a oferecer para contar com o futebol de Suárez girariam em torno de R$ 15 milhões por temporada em um contrato de dois anos.

O Grêmio, no entanto, não é o único nesta briga. Os mexicanos do Cruz Azul também estão fortes no negócio. A equipe sinalizou com R$ 30 milhões anuais para contar com o artilheiro máximo da Seleção do Uruguai.

A composição da oferta gremista contará com empresas. Em contato com dirigente, Hiltor ouviu: “Se ele vier, de fato quer jogar aqui, pois os mexicanos oferecem o dobro”.

