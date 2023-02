Suárez faz dois, e Grêmio goleia o Aimoré por 3 a 0

publicidade

O Grêmio não deu chances para o Aimoré e diante de 25 mil pessoas e venceu o seu adversário por 3 a 0, na tarde deste sábado, na Arena em Porto Alegre. Com gols de Bruno Uvini e Luis Suárez por duas vezes, o time de Renato Portaluppi manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho e é mais líder do que nunca com 15 pontos, sete na frente do Inter vice-líder.

Outro destaque do jogo foi Cristaldo que quase fez um gol na primeira etapa e deu uma assistência, no primeiro gol de Suárez. Com resultado, o Tricolor praticamente encaminhou a classificação para a segunda fase do Gauchão. O Grêmio voltará a campo na próxima quinta-feira, quando enfrentará o Juventude, em Caxias do Sul.

Gol cedo e lesão

Foi um primeiro tempo movimentado na Arena em Porto Alegre. O Grêmio entrou com a responsabilidade de manter os 100% de aproveitamento no campeonato e o Aimoré com a missão de vencer pela primeira vez no Gauchão. Com algumas caras novas como Bruno Uvini e Diego Barbosa, em relação ao jogo anterior contra o Esportivo, o Tricolor tomou iniciativa do jogo no começo do primeiro tempo. O gol veio cedo, justamente no primeiro ataque mais robusto. Na jogada curta de escanteio, pelo lado esquerdo de ataque Cristaldo disparou um canhão para o gol de William. A bola encontrou o travessão e no rebote Bruno Uvini, livre de cabeça, abriu o placar na Arena.

O gol deu tranquilidade ao time de Renato, mas não evitou que o Aimoré fosse ao ataque. Aos 11 minutos, o Índio Capilé quase empatou após erro na saída de de bola do Grêmio. Dedé chutou para o gol, no entanto, Kanneman evitou o empate e tirou a bola em cima da linha. Sem conseguir penetrar na zaga do Grêmio, a equipe de São Leopoldo tentava de fora da área chegar ao gol, como no chute de Vitor Barreto aos 13 minutos. Aos 16 minutos o autor do gol, Bruno Uvini saiu lesionado.

O visitante teve sua melhor chance aos 28 minutos, quando Barreto recebeu o cruzamento dentro da área e chutou muito perto do gol de Brenno. O Grêmio respondeu cinco minutos depois com Suárez. O uruguaio recebeu um belo lançamento de Cristaldo. Já dentro da área, ele cortou o zagueiro e de perna esquerda chutou para o gol, mas a bola foi para fora. Aos 40 minutos, o Grêmio reclamou um pênalti em cima de Ferreira, quando o ponteiro passou pelo zagueiro e foi ao chão. O árbitro, porém, não marcou nada.

O show de Suárez

Na segunda etapa, o Tricolor foi ainda mais seguro em busca de mais gols. Logo no primeiro minuto, Cristaldo arriscou de fora da área. A bola passou do lado do gol. Aos 8 minutos, foi a vez de Ferreira chutar também para fora. O Grêmio era senhor das ações e segundo gol era uma questão de tempo. E ele veio aos 16 minutos. Após cruzamento da esquerda feito por Cristaldo, Suárez apareceu e de cabeça aumentou a vantagem para os donos da casa.

Fragilizado, o Aimoré até tentou reagir, mas chegava sem força ao ataque. Ao contrário do que aconteceu na primeira etapa, Brenno quase não trabalhou no segundo tempo. Somente aos 38 minutos, o arqueiro gremista apareceu ao impedir um gol olímpico de Paulinho Dias.

Já na reta final do jogo, Suárez apareceu mais uma vez com o seu faro de artilheiro. Depois de um lançamento do campo de defesa, o artilheiro uruguaio contou com um vacilo da zaga do Aimoré. Cara a cara com William, o centroavante bateu com efeito e deu números finais ao jogo: 3 a 0. A goleada ampliou a boa fase do Tricolor no Gauchão e consagrou Suárez com mais uma tarde de artilheiro.

Gauchão 2023 - 5ª Rodada

Grêmio 3

Brenno; Fábio(Thaciano), Bruno Uvini (Gustavo Martins) , Kannemann e Diogo Barbosa; Carballo e Pepê(Thiago Santos); Cristaldo(Diego Souza), Bitello(Gabriel Silva) e Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Aimoré 0

William; Bruno Ferreira (Ramon), Milani, Guilherme Lacerda e Higor; Fabio, Mardley(Paulinho Dias) , Dede (Thalles) e Choco(Bravo); Vitor Barreto e Wesley Pacheco(Pedro Silva). Técnico: Pingo.

Gols: Bruno Uvini, aos 6/1T; Luis Suárez, aos 16/2T e aos 40/2T;

Cartões Amarelos: Vitor Barreto, Ramon e Fábio

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Otavio Legramanti e Fagner Bueno Cortes (RS)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)