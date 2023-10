Suárez marca gol de número 550 na carreira

publicidade

O atacante tricolor Luis Suárez marcou seu gol de número 550 na vitória do Grêmio sobre o América- MG, por 4 a 3, na noite deste sábado, 28. Para um jogador como ele, acostumado a fazer gols, o número pode parecer apenas mais uma marca, mas sua importância fica ainda mais evidente quando colocado em perspectiva com outros craques da história do futebol.

O uruguaio de 36 anos é o quarto maior artilheiro do mundo em atividade, atrás apenas de Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo. Quando comparado com atletas que já se aposentaram, Suárez tem alguns poucos gols a menos que o craque sueco Zlatan Ibrahimović, mas tem mais gols que jogadores históricos como Alfredo Di Stéfano, Zico e Roberto Dinamite.

Em suas redes sociais, o atacante dedicou o gol ao seu filho Lautaro (Luti), de cinco anos, dizendo "estava te devendo um presentinho, Luti".

O melhor gol pelo Grêmio

Em entrevista coletiva que confirmou a antecipação do fim de contrato com o Grêmio, em 28 de julho, Luis Suárez elegeu o seu melhor momento com a camisa do clube. Na época, o atacante apontou o gol no Gre-Nal 439 como seu "melhor momento".

O clássico em questão aconteceu no dia 21 de maio, na Arena. Em confronto válido pela 7ª rodada do Brasileirão, o Tricolor venceu o Colorado por 3 a 1. Suárez marcou o primeiro gol do Gre-Nal, aos 6 minutos do primeiro tempo. O centroavante uruguaio arriscou da entrada da grande área e acertou o ângulo esquerdo de Keiller.

Os gols de Suárez:

Nacional - 20

Groningen - 15

Ajax - 111

Liverpool - 82

Barcelona - 198

Atlético de Madrid - 34

Grêmio - 22

Seleção Uruguaia - 68

