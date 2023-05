Suárez marca golaço e Grêmio empata em 1 a 1 com Cruzeiro pela Copa do Brasil

publicidade

O Grêmio empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 nesta quarta-feira, na Arena. Os dois gols foram marcados em belos chutes. O Cruzeiro abriu o placar aos oito minutos do primeiro tempo. Bruno Rodrigues ganhou de Fábio, ajeitou com o peito e acertou uma bomba de fora da área.

O empate tricolor veio aos 34 minutos da segunda etapa. O Tricolor enfrentava dificuldade em produzir chances e igualou o placar em um chute de fora da área de Suárez.

As equipes se enfrentaram em jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o empate, a definição fica para o jogo de volta, no dia 31 de maio, em Minas Gerais.

Gol no começo do jogo

Após marcar um gol logo no começo do jogo, o Cruzeiro dominou o primeiro tempo. Mesmo quando não tinha a posse de bola, a equipe mineira se fechava e buscava o contra-ataque com lançamentos longos. Desta forma, levou perigo ao gol tricolor em diversas ocasiões.

O lance do gol começou com vitória individual do Bruno Rodrigues sobre Fábio. O camisa 9 do Cruzeiro dominou no peito na entrada da área, ajeitou e soltou uma bomba que acertou o ângulo.

O meio campo gremista teve dificuldade de marcar e de criar. Suárez foi pouco abastecido, mas foi dele a principal chance tricolor. Aos 17, ele recebeu a bola na área de costas para o gol, dominou e chutou por cima. A bola pegou no travessão, impedindo o que seria um golaço do uruguaio.

O Cruzeiro teve ao menos uma chance clara de ampliar o marcador. No final da primeira etapa, de novo Bruno Rodrigues. Ele recebeu lançamento nas costas da defesa, driblou o goleiro e quando ia finalizar Kannemann surgiu para tirar. Chance muito clara de gol para o Cruzeiro.

Empate com golaço

No segundo tempo o Grêmio teve mais a bola e tentou propor o jogo, mas criou pouco. O Cruzeiro se fechou a jogou no contra-ataque.

A entrada de Zinho mudou o ataque tricolor. O atacante entrou bem na partida, fazendo companhia para Suárez, que jogava sozinho no ataque. Mesmo isolado em boa parte da partida, o uruguaio brigou com a defesa e foram dele as principais jogadas de ataque do Grêmio.

Até os 31 minutos, o Grêmio não havia chutado no gol de Rafael Cabral. Aos 34, Suárez recebeu um passe de Bitello na frente da área, dominou e soltou a bomba de trivela. A bola foi no ângulo. O centroavante uruguaio que já havia até pedido substituição, garante o empate com um chute indefensável. O gol mudou a cara do jogo, que era controlado pelo Cruzeiro. A partida esquentou, com as duas equipes buscando o ataque até o último lance.

Ficha técnica

GRÊMIO 1 X 1 CRUZEIRO

GRÊMIO - Gabriel Grando; Fábio (Nathan), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo), Bitello e Cristaldo (Everton Galdino) e Vina (Zinho); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Wallissom (Machado), Neto Moura (Nikão) e Ramiro (Matheus Jussa); Wesley (Stênio), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

GOLS - Bruno Rodrigues, aos oito minutos do primeiro tempo. Luis Suárez, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fábio, Kannemann e Reinaldo (Grêmio); Henrique Dourado, Ramiro e Wesley (Cruzeiro)

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).