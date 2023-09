Suárez não se vê pronto para aposentar e reitera desejo de levar Grêmio para Libertadores

publicidade

Luis Suárez garante que não está pronto para se aposentar do futebol. Apesar das dores no joelho, o atacante uruguaio disse que parar de jogar não está nos seus planos. "Sou cabeça dura e não estou pronto para parar de jogar", disse em entrevista ao programa Bola da Vez da ESPN. O conteúdo completo será divulgado no sábado.

De acordo com o camisa 9, uma das razões é sua família. "Quero que eles tenham a lembrança de seu pai jogando, fazendo gols e indo bem. Se eu parasse antes, não. A minha filha maior já viu tudo, o menor, não. Não gosto dessa diferença. Isso é o que me move".

O centroavante uruguaio repetiu que seu objetivo é levar o Grêmio para a Libertadores. Para além da aposentadoria, Suárez evita fazer planos para o restante da carreira. Ele e o Tricolor acertaram o fim do vínculo para o final de 2023.

"Não, não sei nem o que farei no mês que vem. Sigo com dor, com dificuldade, mas aguentando e tentando dar o máximo para o futebol, que já me deu tanto".

