Suárez promete autocrítica e mais trabalho para Grêmio voltar a vencer

publicidade

O centroavante Luis Suárez utilizou das redes sociais nesta segunda-feira para se comunicar com os gremistas após mais um resultado ruim do Grêmio. O Tricolor vive um momento de instabilidade na temporada nos últimos sete jogos.

"Ninguém gosta de perder, mas temos que ser autocríticos e trabalhar mais que nunca para voltar ao caminho certo", resumiu. O camisa 9 vive seu maior jejum desde a chegada em Porto Alegre.

A nadie le gusta perder pero tenemos que ser autocríticos y trabajar más que nunca para volver al camino correcto.



Siempre positivos y mirando hacia adelante, vamos Gremio! 👊🏼🇪🇪 pic.twitter.com/a7I31O6MXC — Luis Suárez (@LuisSuarez9) August 7, 2023

O Pistolero não balança as redes desde o dia 25 de junho. De lá pra cá, o uruguaio viveu a indefinição de sua permanência na Arena. "Em paz" com o clube, Suárez levou sua família para conhecer o Museu do Grêmio nesta segunda-feira, dia de folga dos atletas.

Veja Também