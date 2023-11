Suárez quer seguir na Celeste e credita a desempenho no Grêmio retorno à seleção

publicidade

O craque uruguaio Luís Suárez creditou ao esforço e desempenho no Grêmio sua volta à seleção Celeste, após a vitória contra a Bolívia nesta quarta-feira. "Um lindo reconhecimento ao esforço, ao que se ganhou dentro de campo e com o rendimento que estou tendo no meu clube", comentou o artilheiro gremista, que carimbou o travessão no seu melhor lance pelas Eliminatórias da Copa.

"Eu me sentia capacitado para vir e contribuir com alguma coisa, mas sabendo que temos jogadores à frente num altíssimo nível", relatou o Pistolero. Ele descartou alguma disputa direta com o atual titular de Marcelo Bielsa, Darwin Nuñes. "Temos que aproveitar, pois está num momento espetacular", frisou.

Suárez voltou a comentar sua grande temporada pelo Grêmio como motivação para voltar à Celeste. "Com mérito, trabalho e fazendo as coisas bem no meu clube, creio que conquistei a convocação", avaliou. "Quero ajudar como posso nesse grupo espetacular", definiu.

O Pistolero também negou que pense em aposentadoria da seleção uruguaia no momento. "Vai ter Luís até quando der. Até que não se sinta capaz de ajudar a seleção no que for."