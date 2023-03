Suárez se "redime", Grêmio amassa Ferroviário e avança na Copa do Brasil

publicidade

Em mais uma noite de intensa produção ofensiva, o Grêmio venceu o Ferroviário sem sustos por 3 a 0 e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira na Arena. O único porém da boa atuação gremista foi o número de chances desperdiçadas ou que pararam nas mãos do inspirado goleiro Douglas Dias.

Foram inúmeros erros que deixaram nervosos do técnico Renato Portaluppi ao centroavante Luis Suárez. Especialmente na primeira etapa. O camisa 9, inclusive, perdeu um pênalti, mas conseguiu se "redimir" com a torcida e marcar mais um tento pelo Tricolor. O zagueiro Bruno Alves e o atacante Ferreira, que veio do banco, anotaram os outros gols do duelo.

A equipe aguarda o sorteio para conhecer seu rival na próxima fase. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu uma data. O triunfo desta noite representa R$ 2,1 milhões a mais nos cofres. Agora, tudo é Gauchão para o time do técnico Renato Portaluppi. No domingo, o adversário será o Ypiranga, em Erechim, pela partida de ida da semifinal.

Sofrimento até o primeiro gol

Não foram nem uma, nem duas e nem três as chances claras que o Grêmio deixou de colocar nas redes no primeiro tempo. Mesmo com a boa atuação, o baixo aproveitamento foi deixando a torcida gremista nervosa na arquibancada, no duelo de mata-mata. O goleiro Douglas Dias foi o personagem da primeira etapa. Aos 6, ele apareceu para evitar a tentativa de fora da área de Vina. Na sequência, salvou batida de Pepê de dentro da área. O chute colocado parou na ponta das mãos do arqueiro.

O Ferroviário optou por se defender e explorar os contragolpes. Assim, quase abriu o placar. Em desatenção, o atacante Erick Pulgar ficou cara a cara com Adriel e tocou para o meio. Deizinho ia tocar para o gol vazio, mas o zagueiro Bruno Alves salvou.

A estrela de Douglas brilhou de maneira mais forte aos 17 minutos. Após penalidade de Vinicius Paulista, que tocou com a mão na bola dentro da área. O uruguaio Luis Suárez pegou a bola para abrir o escore. Em cobrança ruim, o camisa 9 mandou no canto e o goleiro cearense espalmou. No rebote, o artilheiro não conseguiu a finalização. O controle da partida era todo gremista. Entretanto, a pontaria ruim ia também impactando os jogadores. Aos 35 minutos, Suárez ficou irritado quando perdeu mais uma chance em chute rasteiro de dentro da área, depois de boa jogada ofensiva.

Nos minutos finais, o Grêmio apertou a pressão depois de um alguns momentos de instabilidade. Cristaldo encontrou o travessão em toque de dentro da área. Segundos depois, Suárez parou outra vez em Douglas Dias com batida colocada da esquerda da área. De tanto martelar, o gol veio com alívio. Aos 47 minutos, Cristaldo cobrou falta na área e o zagueiro Bruno Alves apareceu para empurrar de cabeça no fundo da rede.

Tricolor deslancha

Ambas equipes voltaram sem alterações do intervalo. O Ferroviário voltou mais interessado em atacar. As primeiras chances, inclusive, foram do Ferrão. O goleiro Adriel apareceu bem em dois momentos para evitar chances de perigo. Aos 10 minutos, Suárez encerrou as especulações do rival e finalmente encontrou as redes. O Pistolero se aproveitou de erro do volante Lincoln, limpou dupla marcação e bateu rasteiro para ampliar o placar. Na comemoração, chute no ar e protestos ciente de que vinha perdendo chances que ele não costuma errar. Depois, o tradicional beijo na pistola.

A desvantagem para o time cearense representou uma busca desgovernada pelo ataque. Deste modo, quase descontaram aos 16 minutos em rápido contragolpe. Porém, acabava deixando espaços na defesa. Aos 19, Renato promoveu as primeiras trocas: Pepê e Vina deixaram o campo para Villasanti e Ferreira. O paraguaio fez linda jogada aos 22 minutos. Na velocidade e driblando dois marcadores, ele chegou até a área. Quando ia chutar, Ferreira se antecipou. O camisa 10 tentou a cavadinha, mas mandou por cima.

O terceiro gol gremista chegou aos 27 minutos. Bitello deu uma linda assistência para Cristaldo. O argentino bateu forte e no rebote Ferreira apareceu para soltar a bomba sem chances para Douglas Dias. O Ferrão se aproveitou do relaxamento gremista e criou chances. Erick Pulgar saiu cara a cara com Adriel em dois momentos e errou. Os minutos finais foram de mudanças. Diego Souza e Thaciano entraram. O jovem Zinho ganhou minutos com os profissionais, comprovando que está no radar do técnico Renato.

Copa do Brasil 2023 - 2ª fase

Grêmio 3

Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê (Villasanti), Bitello, Cristaldo (Zinho) e Vina (Ferreira); Luis Suárez (Diego Souza). Técnico: Renato Portaluppi.

Ferroviário 0

Douglas Dias; Rodrigo Negueba (Fabão), Éder Lima, Roni Lobo e Mattheus Lima; Lincoln, Felipe Guedes, Vinicius Paulista (Thalison) e Deizinho (Kiuan); Erick Pulga (Thiaguinhi) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Gols: Bruno Alves (47min/1°T) Suárez (10min/2°T) Ferreira (27min/2°T)

Cartões amarelos: Kannemannn (Grêmio) Matheus Silva e Vinicius Paulista (Ferroviário)

Cartão vermelho: Paulinho Kobayashi (Ferroviário)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ-Fifa).

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Faria (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ).

Data e hora: 16 de março, quinta-feira, às 16h30min

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 28.076 torcedores.