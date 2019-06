Tardelli admite insatisfação com desempenho, mas nega desejo de sair do Grêmio

publicidade

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, onde o Grêmio enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, o atacante Diego Tardelli falou sobre a instatisfação com seu próprio desempenho, abaixo do esperado por ele. No entanto, negou a vontade de sair do clube e rechaçou que tenha havido qualquer contato do Atlético-MG.

Tardelli, que deve ser titular, admitiu não estar feliz com seu próprio momento, e disse ainda sentir a parte física na readaptação ao futebol brasileiro, especialmente pelo desgaste físico e diferença de intensidade. "Queria me adaptar o mais rápido possível, mas faz parte. Acontece com outros jogadores que retornam, também", minimizou.

O jogador também negou que tenha havido qualquer contato do Atlético-MG, como sugeriram boatos surgidos ao longo do dia. O atacante é ídolo em Minas Gerais e já vestiu a camisa do Galo. "Não tive nada, nenhum contato. Tenho três meses de clube, estou focado aqui. Não chegou nada pra mim", falou.

Com o discurso alinhado com o técnico Renato Portaluppi, o atacante também falou estar ansioso pela parada para a Copa América, para retomar sua melhor condição física, especialmente por não ter feito pré-temporada neste ano. "Espero voltar a estar bem fisicamente. Me cobro muito e queria estar jogando bem", afirmou.

Além das questões extra-campo, o atacante projetou o confronto diante do Botafogo. Disse que o objetivo é terminar bem e com vitória antes da pausa para a Copa América, e a necessidade dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. "A equipe vem crescendo no momento certo. Não estamos encantando com nosso futebol, mas temos tudo para fazer um bom jogo e ganhar aqui no Rio", projetou.

O Grêmio encara o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, às 19h15min, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o último compromisso do Tricolor antes da pausa para a Copa América.