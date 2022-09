Thaciano participa de parte de treino do Grêmio, mas deve ficar fora de duelo no Maranhão

publicidade

O meia Thaciano até participou de parte do treino do Grêmio, mas deve seguir fora do time para enfrentar o Sampaio Corrêa, no Maranhão. A atividade foi realizada nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho.

O meia ainda deve ser reavaliado ao longo da semana. No entanto, segue no trabalho de transição e, portanto, deve ser mais um desfalque.

Outro jogador que não enfrenta o Sampaio Corrêa é o atacante Ferreira. Ele segue com lesão e será ausência também contra o CSA. A fisioterapia continua, e a expectativa é de um retorno nas últimas cinco rodadas.

Após a folga do fim de semana, o Grêmio retomou os trabalhos nesta segunda-feira. A atividade teve mais uma vez Nícolas e Kannemann e, asism, lateral e zagueiro ficam à disposição de Renato.

A tendência é que Renato Portaluppi utilize um time bem descaracterizado na partida. Isso porque quatro jogadores pendurados receberam terceiro cartão amarelo contra o Sport:

Renato tenta preservar o time de um desgaste na reta final da Série B, em que o objetivo deve ser seguir pontuando em casa. A viagem para o Maranhão é a mais longa da competição.

o Grêmio enfrenta o Sampaio Corrêa, na sexta-feira, às 19h. A partida, válida pela 32ª rodada da Série B, acontece no Maranhão.

Veja Também