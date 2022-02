"Tive pouca interferência", diz Roger após Grêmio golear o São Luiz

publicidade

Pela primeira vez em muito tempo, o torcedor do Grêmio sorriu aliviado após ver seu time. Essa tranquilidade tem nome e sobrenome: Roger Machado. Depois de apenas um treinamento com o grupo, o treinador foi responsável por uma mudança notável em vários aspectos: no placar de 4 a 0 em cima do São Luiz, na postura dos atletas e no estilo de jogo apresentado.

Depois do jogo, o novo técnico optou pela modéstia e deu o mérito aos jogadores. “Busquei dar tranquilidade e suporte aos atletas com informações pontuais. Eles estando tranquilos, terão movimentos mais lúcidos. Isso reflete no jogo e no resultado. Tive pouca interferência neste momento. Eles receberam e assimilaram as informações que foram passadas”, destacou.

Mesmo que Roger evite falar do seu ainda breve trabalho, a mudança na equipe foi muito além de anímica. Passou diretamente pelas escolhas do treinador, que se destacaram principalmente no meio-campo, um dos setores mais criticados na última temporada e também neste início de ano. Roger deixou a defesa para os zagueiros, retirando Lucas Silva e Thiago Santos, que eram volantes mais pesados, e inovou optando pela entrada de Villasanti e Bitello. Volantes de maior mobilidade e velocidade, os dois facilitaram os passes para a armação, com Gabriel Silva. Sem Campaz, o técnico deu oportunidade ao jovem que foi destaque na Copinha.

O estilo agradou à torcida e também à direção. Porém, para ser novamente utilizado, vai depender do contexto das partidas. Roger, que fez um bom trabalho entre 2015e2016, afirma que tem mais cartas na manga. “Eu trabalho outras formas de jogar, dependendo do adversário e da competição. Gostei do que fizemos diante do São Luiz, com um time mais leve. Tive pouquíssimo tempo para trabalhar. O mínimo é máximo neste momento. Quando se trabalha com jogadores inteligentes, o pouco que foi feito já surte efeito. Vai depender do tempo para trabalhar e para desenvolver modelos diferentes”, afirmou

Na lateral esquerda, o técnico poupou também por manter Nicolas, que parece ter ganho a disputa com Diogo Barbosa. Em um time que jogou bem, todos ganharam destaques positivos, como Rildo na ponta esquerda, e Janderson, que vinha em baixas na direita. Com pouco tempo de trabalho até o Gre-Nal, Roger ainda vai definir quem será o seu goleiro titular. O jogo de sábado, segundo ele, foi o último do revezamento que havia sido iniciado por Vagner Mancini.