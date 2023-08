Treino do Grêmio tem coletivo de reservas e presença de Kannemann e Carballo

publicidade

O Grêmio começou a preparação para a decisão contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, com um coletivo voltado para reservas e para aqueles atletas que não estiveram em campo na vitória de 2 a 1 sobre o Fluminense. Nesta segunda-feira, a atividade foi marcada pelas presenças de Cristaldo, Carballo e Kannemann. O zagueiro Geromel também participou das atividades, mas não tem presença garantida na lista de relacionados para quarta-feira.

Cristaldo e Carballo estiveram no coletivo organizado pelo técnico Renato Portaluppi e seus auxiliares. Durante a movimentação, Luan mostrou desenvoltura e até participou de uma jogada que terminou em gol.

Geromel esteve presente num treino com bola em campo reduzido, enquanto Kannemann correu em volta do gramado do CT Luiz Carvalho e depois fez exercícios de passe junto com Bruno Uvini.

