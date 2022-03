Treino do Grêmio tem conversa de Roger com Thiago Santos e definição de time

publicidade

O Grêmio voltou a trabalhar nesta sexta-feira com o pensamento no Gauchão. Antes do compromisso deste sábado, às 16h30min, contra o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, o treinamento no CT Luiz Carvalho foi marcado por uma conversa entre o técnico Roger Machado e o volante Thiago Silva. Além disso, o treinador já encaminhou a equipe que vai entrar em campo amanhã.

Após se recuperar do incidente ocorrido no Gre-Nal, o volante Mathias Villasanti deve ser titular diante do Novo Hamburgo. A tendência é de que o jogador paraguaio forme o meio-campo ao lado de Lucas Silva. A parte criativa do setor ficará a cargo de Benítez. Já o ataque deverá ser formado por Janderson, Diego Souza e Rildo. A defesa deverá ter o mesmo quarteto que iniciou o jogo contra o Mirassol: Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nícolas.

Durante a atividade de hoje, chamou a atenção a cobrança feita pelo preparador de goleiros Mauri Lima a Brenno. Ele pediu mais capricho nas saídas de bola e no trabalho de reposição.

Com informações do repórter Rodrigo Ramos