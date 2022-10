publicidade

A primeira comemoração do Grêmio pelo acesso à elite do futebol foi longe de casa. Sem perder o brilho e a emoção, os jogadores celebraram a goleada de 3 a 0 no Estádio dos Aflitos com a delegação do clube e os torcedores gremistas que acompanharam no Recife o feito de perto. Confira imagens deste momento: