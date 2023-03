Vestiário do Grêmio após classificação tem choro de Thiago Santos e discursos de Caleffi e Renato

publicidade

O Grêmio divulgou, na noite desta segunda-feira, os bastidores do vestiário após a classificação nos pênaltis diante do Ypiranga, no último sábado. Alvo de vaias e protestos da torcida gremista durante a partida na Arena, o volante Thiago Santos recebeu o apoio do técnico Renato Portaluppi e do vice de futebol, Paulo Caleffi, que dedicou a classificação ao atleta. O camisa 5 se emocionou com as palavras.

Vindo do banco e sendo substituído quando o placar ainda estava 1 a 1, Thiago Santos foi vaiado a cada toque na bola. Já nas coletivas, Renato e Caleffi defenderam o companheiro. Luis Suárez foi outro que nas redes sociais reafirmou que "todos estavam juntos".

Pelo desgaste, o Grêmio não descarta liberar Thiago Santos para procurar outro clube após o estadual. Renato, no entanto, garantiu que seguirá defendendo o atleta enquanto ele permanecer na Arena. "Não deixo ninguém do meu grupo para trás", pontuou na coletiva.

