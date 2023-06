Vice de futebol do Grêmio: "Pedido de aposentadoria de Suárez não existiu"

publicidade

Demorou, mas aconteceu a primeira manifestação do Grêmio sobre os rumores de aposentadoria de Luis Suárez. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, o vice de futebol, Paulo Caleffi, afirmou que o artilheiro não manifestou desejo de interromper a carreira de maneira precoce.

"Essa notícia de que o Suárez procurou a diretoria do Grêmio pra falar sobre sua aposentadoria não existiu". O dirigente admitiu que, por ser um atleta de alto nível, Suárez convive com dores. "Como o Renato falou, ele é um fominha, quer jogar sempre". Entretanto, Caleffi negou, inclusive, a existência de uma artrose. "Não me lembro de um boletim médico do Grêmio ou que o atleta tenha se manifestado sobre uma artrose. Não existe um diagnóstico disso divulgado por quem é paciente".

Perguntado se existia a possibilidade do contrato não ser cumprido até seu final, Caleffi reiterou que "neste momento" a perspectiva é de que o vínculo vá até o final. "Temos uma série de coisas que podem interromper um contrato antes do tempo. Se daqui pra frente surgir algo que possa nos levar a pensar na rescisão do contrato, aí vamos ver".

O vídeo em que o presidente Alberto Guerra aparece comentando as dores de Suárez também foi tema. Na avaliação do cartola, o presidente foi induzido a comentar em um registro sem contexto. "Sobre o vídeo que saiu do presidente Alberto Guerra, nós não sabemos que contexto aconteceu. É um recorte. Não se sabe qual foi a parte anterior da conversa". No geral, o tom de Caleffi foi de embate e questionando todas informações divulgadas sobre Suárez.

Veja Também