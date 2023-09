Villasanti e Carballo se juntam à delegação do Grêmio em Atibaia

publicidade

O Grêmio viajou no início da tarde desta quarta-feira para Atibaia-SP, onde vai ficar hospedado nos próximos dias. O Tricolor terá dois confrontos seguidos fora de casa, contra Bragantino, nesta quinta-feira, às 21h30min, e Corinthians, na próxima segunda-feira, às 21h. Após atuarem por suas seleções na terça-feira, Villasanti e Carballo se juntam aos demais companheiros diretamente no resort de Atibaia e podem ficar como opções de Renato Portaluppi para enfrentar o Massa Bruta.

RELACIONADOS 📋⚽️🇪🇪 Eles estão de volta! Nosso elenco está pronto para retornar a campo e defender nossa camisa na busca por mais três pontos no #Brasileirão2023. Confere a lista dos selecionados pelo técnico Renato Portaluppi para #RBBxGRE! pic.twitter.com/c6dZRx2tve — Grêmio FBPA (@Gremio) September 13, 2023

Além da dupla estrangeira, Gabriel Grando, que estava com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, está entre os relacionados e deve ser titular no Nabi Abi Chedid. Em contrapartida, Renato não poderá contar com três jogadores: Geromel, lesionado, Bitello, vendido para o Dínamo Moscou, e Cuiabano, com dores musculares.

Com 39 pontos, o Grêmio ocupa a 3ª colocação na tabela do Brasileirão. Com o jogo atrasado diante do Corinthians, o Tricolor poderá diminuir para nove pontos a diferença para o líder Botafogo e seguir sonhando com a disputa do título.

