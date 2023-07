Vina se emociona no adeus ao Grêmio: "Decisão mais difícil da carreira"

publicidade

A emocionante classificação do Grêmio na Copa do Brasil teve uma despedida. O meia Vina confirmou que irá embora após a vitória diante do Bahia, na noite desta quarta-feira, na Arena. Contratado no começo do ano, o atleta está de saída para o Al-Hazm, da Arábia Saudita.

"A decisão de sair foi a mais difícil da minha carreira. Eu nunca tive a oportunidade de atuar fora do país, é uma grande oportunidade para minha família também. Eu estava muito feliz aqui, mas eu precisei pensar no todo", resumiu o camisa 11.

Vina revelou conversa com o técnico Renato Portaluppi. "Renato brincou que se for campeão, uma das medalhas é minha". "Sou muito grato por poder vestir a camiseta desse grande clube".

