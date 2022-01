"Vou dar minha vida pelo Grêmio", afirma Nicolas em coletiva de apresentação

publicidade

Primeiro reforço anunciado pelo Grêmio, o lateral-esquerdo Nicolas concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Tricolor. Ex-Athletico-PR, o atleta chega por empréstimo até o fim de 2022. “Vou dar minha vida pelo Grêmio e pelos meus companheiros”, disse na cerimônia que contou com a participação do diretor de Futebol, Sergio Vazques, e do executivo de futebol, Diego Cerri.

Natural de Arapongas (PR), o jogador de 24 anos começou a carreira nas categorias de base do Furacão. Passou por empréstimo por Ponte Preta e Atlético-GO, onde fez bom campeonato brasileiro em 2020. Pela equipe goiana, disputou 92 partidas. Na ocasião, trabalhou com o atual técnico gremista, Vagner Mancini. Foi o comandante quem indicou para a direção o nome do atleta.

“Um jogador sempre tem a melhorar. Ele nunca vai estar 100%. Minhas características são defensivas. Procuro sempre marcar primeiro para depois dar meu suporte ofensivamente.” afirmou o lateral. “Vou me esforçar ao máximo, independente como seja dentro de campo. Todo o jogo vamos estar lutando e sonhando”, completou.

Pelo Furacão, disputou 81 jogos e conquistou três títulos: dois campeonatos paranaenses e a Copa Sul-Americana de 2021.

