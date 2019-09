"Zerado", Michel se coloca à disposição para decisão contra o Athletico-PR

publicidade

O volante Michel atuou durante os 90 minutos no empate do Grêmio em 0 a 0 contra o São Paulo e, assim, surge como alternativa para a decisão da próxima quarta-feira. Jogando fora de casa contra o Athletico-PR, às 19h, na Arena da Baixada, o Tricolor busca vaga na decisão da Copa do Brasil.

Após a partida, o jogador disse estar "zerado" e 100% recuperado da lesão no joelho, que o afastou dos gramados após uma artroscopia. Disse que sentiu um pouco a falta de ritmo, mas classificou como algo "normal" após o tempo parado. "Esse é o espírito, tem que ajudar. O Renato me pediu para aguentar até onde eu podia. Consegui ir até o final para sair com o empate", afirmou.

Assim, Michel surge como alternativa para a vaga de Maicon para o jogo de quarta-feira, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. O volante titular deixou o jogo contra o Palmeiras sentindo dores e segue como dúvida para o duelo do meio de semana. "Me coloco a disposição para o jogo de quarta se o Renato precisar", afirmou o jogador.

A vantagem é do Grêmio. Como venceu o primeiro jogo pelo placar de 2 a 0 na Arena, pode até perder por um gol de diferença que assegura o retorno à decisão da Copa do Brasil três anos depois de sua última final. Na Copa do Brasil, ao contrário da Libertadores, não há o critério do gol qualificado.