Gre-Nal na Arena acontecerá na quarta-feira de noite

Com informações do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer

O segundo clássico Gre-Nal, válido pela semifinal do Gauchão, será realizado na próxima quarta-feira, 23, às 22h15min, na Arena do Grêmio. O confronto de ida permanece confirmado para este sábado, às 16h30min, no estádio Beira-Rio.

Gre-Nal da Arena vai acontecer às 22h15 na quarta-feira da semana que vem.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) March 16, 2022

A informação foi confirmada pelo repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer nesta quarta-feira.

Com a semana livre, as equipes seguem em preparação com os técnicos Roger Machado e Alexander Medina aproveitando as atividades para fazer ajustes em seus times. No primeiro encontro, o uruguaio levou a melhor com o Inter tendo ampla superioridade diante de um Grêmio apático.

