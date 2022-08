Guarani vence Tombense, mas não deixa a zona de rebaixamento da Série B

publicidade

O Guarani conseguiu na manhã deste sábado um importante resultado na luta contra o rebaixamento na Série B do Brasileiro. Diante de pouco mais de três mil pessoas, o time alviverde ganhou do Tombense, por 2 a 1, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 26ª rodada.

A reabilitação depois da derrota no dérbi para a Ponte Preta não tira o Guarani da zona de rebaixamento, mas o coloca na 17ª colocação, com 26 pontos. Por outro lado, o Tombense chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória como visitante e, em oitavo lugar, com 36 pontos, ficou mais distante da briga pelo acesso.

Não podendo sequer empatar, o Guarani dominou o primeiro tempo desde o início e foi premiado pela insistência aos 43 minutos, quando Jamerson recebeu de Giovanni Augusto do lado esquerdo e cruzou na cabeça de Yuri, que subiu nas costas de Manoel para abrir o placar.

Antes, o goleiro Felipe Garcia havia defendido chutes de Leandro Vilela, Giovanni Augusto e do próprio Yuri. O Tombense foi castigado por abrir mão de jogar apesar de ter criado duas boas oportunidades em jogadas individuais de Everton e Ciel.

A tensão voltou a tomar conta do torcedor bugrino logo aos sete minutos do segundo tempo. Nenê Bonilha cobrou falta e Ednei desviou de cabeça. Antes, Ciel havia exigido grande defesa de Maurício Kozlinski. Mas a alegria do Tombense durou apenas quatro minutos.

Giovanni Augusto chutou de fora da área, Felipe Garcia falhou e entregou a bola nos pés de Edson Carioca, que não desperdiçou. Novamente na frente do placar, o Guarani recuou e viu Matheus Frizzo parar em Kozlinski. Nos minutos finais, Júlio César e Derlan quase marcaram o terceiro para os donos da casa, que comemoram bastante a vitória com os torcedores.

O Guarani volta a campo na quarta-feira, contra o Vasco da Gama, às 19 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Na terça, o Tombense recebe o Brusque, às 21h30, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). Os jogos são válidos pela 27ª rodada.