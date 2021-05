Haaland promete "respeitar" contrato com o Borussia Dortmund com duração até 2024

publicidade

Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Juventus... Todos esses gigantes da Europa estão de olho no jovem norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund. O atacante de 20 anos, contudo, disse que pretende "respeitar" o contrato assinado até 2024.

Em entrevista com o ex-jogador Jan Aage Fjörtoft, para a emissora escandinava Viaplay, Haaland deixou claro que não forçará uma transferência do Dortmund, acabando com as especulações de que estaria de saída. Na verdade, reforçou as palavras dos dirigentes, que deixaram claro recentemente serem inverdades as notícias sobre sua troca de clube.

"Tenho um contrato de alguns anos e respeito meu contrato", afirmou Haaland, ao ser questionado se mudaria de clube nesta janela de transferência. O acordo vai até 2024, mas não tem cláusula de rescisão e seu agente, Mino Raiola, já alimentou uma possível transferência algumas vezes.

A classificação do Borussia Dortmund para a próxima edição da Liga dos Campeões, contudo, pode ser um combustível a mais para o atacante não pensar em "buscar" uma nova casa no momento. Ele fez questão de festejar a vaga.

"Foi um grande alívio termos garantido a vaga. Isso foi muito importante e todos sabem disso", disse o campeão da Copa da Alemanha. "Acabei de ganhar meu primeiro grande título e foi uma sensação ótima. Quero ganhar mais títulos aqui."