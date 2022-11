Holanda vence Senegal na estreia da Copa do Mundo

publicidade

A Holanda estreou com o "pé direito" na Copa do Mundo do Catar. Com gols de Gakpo e Klaassen, os europeus derrotaram Senegal por 2 a 0 e passaram a dividir a liderança do Grupo A com o Equador — que venceu o Catar pelo mesmo placar no domingo.

Após um primeiro tempo morno, com poucas chances claras de gol, a Seleção Holandesa contruiu a vitória na parte final da etapa complementar. Aos 39, De Jong fez um belíssimo lançamento para Gakpo. O camisa 8 antecipou o goleiro Mendy e tocou para o gol vazio. Com o gol sofrido, Senegal partiu para o ataque e deixou espaços na defesa. Em um desses contragolpes, a Holanda liquidou com o confronto. Klaassen aproveitou rebote do arqueiro senegalês e colocou para o fundo das redes, 2 a 0.

Os europeus voltam a campo na sexta-feira, dia 25, às 13h, para enfrentar o Equador, em jogo que pode encaminhar a definição do líder do Grupo A. Para tentar se recuperar, os africanos enfrentam o Catar também na sexta-feira, dia 25, só que mais cedo, às 10h.