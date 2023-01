Hulk marca no fim, Atlético-MG vence o Tombense e mantém os 100% no Mineiro

publicidade

Após encerrar 2022 em baixa, Hulk voltou a todo vapor em 2023 e garantiu, na manhã deste domingo, a vitória do Atlético-MG sobre o Tombense, por 2 a 1, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Com a vitória, o Atlético-MG manteve os 100% de aproveitamento e soma seis pontos no Grupo A. Já o Tombense conheceu sua segunda derrota consecutiva e amarga a lanterna do Grupo C, sem pontuar.

Com o resultado, o Atlético-MG também aumentou sua invencibilidade no Estadual. São 11 vitórias consecutivas desde fevereiro do ano passado, quando sofreu o último revés para a URT, em Patos.

Como esperado, o time de Belo Horizonte teve a iniciativa e as principais oportunidades de gol no primeiro tempo. Logo aos dez minutos, Hyoran cruzou e encontrou Paulinho, que cabeceou e viu o goleiro Felipe Garcia fazer linda defesa. No rebote, Hulk não conseguiu finalizar.

O Tombense abriu mão de atacar e viu o Atlético-MG trabalhar bem a bola perto da sua área. Aos 19 minutos, Allan recebeu passe de Pedrinho e obrigou o camisa 1 a espalmar pela linha de fundo.

Após muita insistência, os atleticanos abriram o placar logo aos cinco minutos do segundo tempo. Hulk cruzou para Paulinho, que apareceu por trás da marcação e cabeceou para as redes, marcando seu primeiro gol após o retorno ao futebol brasileiro.

Só que o Tombense não se abateu a reagiu rápido. Aos 21 minutos, Luiz Fernando arriscou de fora da área, Everson deu rebote e Alex Sandro empatou. O assistente anulou o gol, mas o VAR foi acionado e validou o lance ao constatar que Edenilson dava condição a Alex Sandro: 1 a 1.

O empate deixou o confronto bastante igual, mas Hulk apareceu para garantir a vitória do Atlético-MG. Aos 44 minutos, ele recebeu passe dentro da área, aproveitou escorregão da marcação e finalizou forte para assegurar a vitória de 2 a 1.

O Tombense volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Caldense novamente em Muriaé. Já o Atlético-MG jogará somente no dia 8 de fevereiro, quando receberá o Democrata no Independência.

Campeonato Mineiro - 2ª rodada

Tombense 1

Felipe Garcia; David, Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Matheus Trindade (Bruno Silva), Matheus Frizzo e Yann Rolim (Luiz Fernando); Keké (Marcelinho), Daniel Amorim (Kleiton) e Alex Sandro (Zé Vitor). Técnico: Marcelo Chamusca.

Atlético-MG 2

Everton; Edenilson, Nathan Silva, Jemerson (Ademir) e Dodô; Allan (Otávio), Hyoran (Patrick), Calebe e Pedrinho (Vargas); Paulinho (Igor Gomes) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Alex Sandro, aos 20 minutos do segundo tempo (T); Paulinho, aos 5 minutos do segundo tempo, e Hulk, aos 44 minutos do segundo tempo (A);

Cartão amarelo: Alex Sandro (T)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Público e renda: Não divulgados

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)