Imbatível, Alison dos Santos ganha etapa da Diamond League pela sexta vez no ano

Pela sexta vez no ano, o topo do pódio nos 400m com barreiras tem o brasileiro Alison dos Santos. Nesta sexta-feira, Piu ganhou a edição da Diamond League em Bruxelas, na Bélgica, com 47s54. Além do título mundial, o atleta levou o ouro nas seis etapas disputadas da competição, permanecendo imbatível em 2022. Alison precisou de muita concentração e arranque final para vencer em Bruxelas. O brasileiro chegou a figurar na terceira posição na prova, mas entrou na reta final já brigando pelo novo ouro com o americano Khaliffah Rosser, que terminou em segundo com 47s88. O também americano CJ Allen terminou com o bronze após 47s96.

Acostumado a se divertir com mascotes ou celebridades nas provas da Diamond League, o "dançarino" Piu desta vez fez festa com um Papai Smurf que estava ao lado da pista de Bruxelas. Com um buquê de flores pela conquista, o brasileiro fez caras e bocas com o personagem dos desenhos animados. Foi a última etapa de classificação antes da grande final da Diamond League, que ocorre na próxima semana, em Zurique, na Suíça. Antes de Bruxelas, Alison já havia brilhado em Eugene (Estados Unidos), onde também levou o título mundial, em Doha (Catar), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia) e Silélia (Polônia).

No salto com vara, o brasileiro Thiago Braz terminou na quinta colocação. A surpresa ficou com a perda do ouro do recordista mundial, Armand Duplantis, para o filipino Ernest John Obiena, que conseguiu superar os 5,91m e o sueco, não, parando nos 5,81m. Almir dos Santos, outro representante do País na etapa de Bruxelas da Diamond League, também subiu ao pódio. Ele terminou com o bronze no saldo triplo com 16,81m, atrás apenas do cubano Lázaro Martinez, com 17,49m e de Hughes Fabrice Zango, de Burkina Faso, com 17,40m. Além da medalha, o brasileiro garantiu vaga na etapa final.