Imprensa espanhola coloca Cavani a caminho do Villarreal

O Villarreal está próximo de assinar com o atacante uruguaio Edinson Cavani, embora sua contratação dependa da saída de jogadores do clube, informaram nesta terça-feira vários veículos de imprensa espanhóis. O jornal Marca afirma que Cavani, que está sem clube desde o fim de seu contrato com o Manchester United, tem um "princípio de acordo" com o 'Submarino Amarelo'.

Já para o diário AS, "o jogador foi oferecido ao clube e sua incorporação é considerada desde que ocorra uma série de circunstâncias prévias". Ambas publicações dão conta de que a eventual chegada de Cavani estaria condicionada à saída de jogadores do Villarreal, como Paco Alcácer, que pode estar a caminho do Celta de Vigo.

"O clube amarelo já tem o 'sim' do jogador e espera o desfecho da operação de Paco Alcácer para dar sinal verde" à contratação do uruguaio, afirma o Marca. "O Villarreal não irá trazer Cavani ou qualquer outro atacante sem a saída prévia de Paco Alcácer", aponta, por sua vez, o AS.

Caso a contratação se concretize, Cavani voltaria a se encontrar no Villarreal com o técnico Unai Emery, com quem trabalhou no Paris Saint-Germain, clube do qual o uruguaio é o maior artilheiro da história.