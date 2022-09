Inglaterra e Alemanha encerram participação na Liga das Nações com empate em 3 a 3

publicidade

A Inglaterra e a Alemanha empataram em 3 a 3 em Wembley, nesta segunda-feira em um momento de baixa das duas seleções, que chegaram à última rodada da Liga das Nações sem aspirações, a menos de dois meses para a Copa do Mundo do Catar-2022.

Com a Itália tendo conquistado o primeiro lugar do grupo A3, que dá direito a disputar o quadrangular final da Liga das Nações, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Hungria em Budapeste, Inglaterra -já rebaixada- e Alemanha entraram em campo somente pela honra e para se preparem para a Copa do Mundo. Longe de suas melhores versões, especialmente na defesa, as duas campeãs do mundo proporcionaram ao público um espetáculo divertido e repleto de gols no segundo tempo.

A Alemanha abriu 2-0 de vantagem no plcar com gols de Ilkay Gundogan (de pênalti, 52) e Kai Havertz (67). Mas a Inglaterra foi buscar uma virada improvável com Luke Shaw (72), Mason Mount (75) e Harry Kane de pênalti após uma jogada revisada pelo VAR (83), o que levou à loucura o público presente em Wembley. Finalmente Havertz, ao aproveitar um saída de bola errada do goleiro Nick Nope, empatou a partida a três minutos do fim do tempo regulamentar.

